Schiacciato dai rulli mentre lavora: finisce a processo nota imprenditrice

Il gup di Firenze ha rinviato a giudizio la titolare di Alma Spa, storica azienda del distretto, dove il 17 settembre di due anni fa perse la vita un operaio di 48 anni. La difesa ha rinunciato a riti alternativi: "Dimostreremo la correttezza delle procedure di lavorazione"

Romina Casini, amministratore con delega alla sicurezza di Alma spa, la storica azienda di via Donatello a Campi Bisenzio specializzata nella produzione di moquette, dovrà rispondere dell'incidente che costò la vita a Giuseppe Siino, l'operaio pratese di 48 anni, padre di una bambina, schiacciato dai rulli del macchinario al quale stava lavorando il 17 settembre di due anni fa. Lo ha stabilito oggi, venerdì 15 dicembre, il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Firenze, Piergiorgio Ponticelli. L'imprenditrice, difesa dall'avvocato Olivia Nati, è accusata di omicidio colposo. L'operaio fu agganciato e schiacciato dal rullo del 'rigiratore', macchina usata per formare le bobine di moquette.

Asfissia da compressione: questo l'esito dell'autopsia su Siino, tra i lavoratori dell'azienda Alma con più anzianità. Secondo la ricostruzione, l'operaio si avvicino ai rulli mentre la macchina era in movimento; una manovra, stando ancora alla ricostruzione della dinamica, fatta senza indossare i guanti e con l'orologio al polso.

Per la procura di Firenze, l'imprenditrice non avrebbe predisposto “una barriera fisica o virtuale con fotocellula in grado di arrestare la macchina in caso di avvicinamento della persona” allo scopo di evitare il rischio di intrappolamento. Nel capo di imputazione, si legge che fu messo “a disposizione dei lavoratori una macchina con cilindri accoppiati per l'arrotolatura con una zona di imbocco priva di protezione per impedire la presa e il trascinamento delle mani o di altre parti del corpo, o comunque di un dispositivo che consentisse il rapido arresto”.

“La società – il commento dell'avvocato Olivia Nati – ha deciso di non optare per riti alternativi, certa di poter dimostrare attraverso il dibattimento la correttezza delle procedure adottate e messe a disposizione dei lavoratori”.

