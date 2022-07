04.07.2022 h 10:12 commenti

Scene da film in pieno centro: drammatico inseguimento dopo il posto di blocco forzato

Paura la sera di sabato tra piazza Santa Maria delle Carceri e piazza San Francesco. Protagonista un 41enne che stava guidando senza patente e ha cercato di scappare in mezzo a centinaia di passanti

Un inseguimento per le vie del centro storico, tra i tavoli dei bar e dei ristoranti affollati del sabato sera. Scene da film, con tanto di sirene, quelle a cui hanno assistito decine di persone intorno alle 22 di sabato 2 luglio tra piazza Santa Maria delle Carceri e piazza San Francesco dove un uomo, al volante di una Fiat 600, ha cercato di seminare le pattuglie della polizia municipale e dei carabinieri che tentavano di bloccare la fuga. Solo per miracolo non è successo il peggio: l'auto, infatti, ad un certo punto ha sbandato e ha sfiorato i tavoli creando il panico tra i presenti. Alla fine, il conducente, un pratese di 41 anni, è stato fermato e denunciato per guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale. A suo carico anche una decina di verbali con un lunghissimo elenco di violazioni al Codice della strada commesso durante la fuga.

L'inseguimento è cominciato in via Firenze, dove l'uomo non si è fermato all'alt della Municipale avvertita da un'altra pattuglia che, in seguito ad un controllo, quella macchina era risultata di proprietà di una persona priva di patente, e si è concluso in via Carraia dove l'auto è stata abbandonata e dove gli agenti hanno messo fine alla follia dell'uomo che ha cercato di scappare a piedi. In piazza San Francesco, dove l'auto è piombata a tutta velocità svoltando poi verso via Santa Trinita, c'è stato uno spaventoso testacoda che ha costretto l'uomo a fermarsi ma non ad arrendersi visto che è riuscito a rimettere in moto e a continuare la fuga fino a via Carraia.

“Abbiamo avuto paura – dice un lettore di Notizie di Prato che si trovava a uno dei tavoli sfiorati dall'auto impazzita – poteva davvero essere una strage”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus