Scenate di gelosia e minacce alla ex, quarantenne sotto inchiesta per stalking

Il tribunale ha vietato all'indagato di avvicinarsi alla donna che lo scorso agosto, in preda alla paura dopo le aggressioni verbali, ha chiesto aiuto ai carabinieri

Dopo la separazione ha tenuto sotto controllo la madre di suo figlio e, quando l'ha vista insieme al nuovo compagno, ha perso la testa e ha inveito con offese e minacce. Una scena che si è ripetuta almeno tre volte e che ha messo nei guai un pratese di 40 anni che è stato denunciato per stalking e che, per ordine del tribunale, non potrà avvicinarsi alla ex. Il provvedimento è stato eseguito nel fine settimana. L'inchiesta, coordinata dal sostituto Laura Canovai, risale ad agosto. L'ex convivente dell'uomo – la coppia ha un figlio di 4 anni – ha chiesto aiuto ai carabinieri dopo aver subito diverse aggressioni verbali. I due si sono lasciati a marzo: lei è tornata a casa dei genitori e ha cominciato a frequentare un'altra persona. Una scelta che ha scatenato l'ira del quarantenne e che ha talmente impaurito la donna che, dopo essere stata minacciata di morte, ha segnalato ai carabinieri che l'ex deteneva alcune pistole ereditate dal padre. Una detenzione legale che però ha spinto la procura al ritiro cautelativo delle armi. Le scenate di gelosia dell'indagato sono state diverse, tutte in locali pubblici e davanti a testimoni.



