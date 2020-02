29.02.2020 h 11:39 commenti

Scazzottata notturna in via Settesoldi davanti a decine di avventori dei locali

Intervenuti carabinieri e polizia per riportare la calma: un giovane è rimasto contuso e sono stati distrutti tavolini e arredi esterni dei locali della strada

Momenti di forte tensione questa notte, 29 febbraio, in via Settesoldi per una violenta scazzottata che ha coinvolto alcuni giovani che non hanno esitato a usare sedie e tavoli come armi improprie. Il tutto davanti a decine di persone che si trovavano nei locali di una delle strade più frequentate dai giovani nelle sere del finesettimana.