Scazzottata in strada tra due 13enni per una ragazza contesa: uno dei litiganti finisce in ospedale

E' successo nel primo pomeriggio in via Zipoli e insieme all'ambulanza del 118 sono intervenuti anche i carabinieri

E' finita con un 13enne portato in ambulanza in ospedale, e l'intervento dei carabinieri, la scazzottata tra due ragazzi nata, a quanto pare, per questioni di rivalità in amore. E' successo poco prima delle 15.30 di oggi 8 febbraio in via Zipoli a San Paolo. I due coetanei, entrambi di origine cinese, si sarebbero affrontati in strada, prima a parole per poi passare alle vie di fatto. La peggio l'ha avuta uno dei due, colpito e ferito al volto, tanto che si è reso necessario l'intervento del 118. Il 13enne è stato portato in codice giallo al pronto soccorso del Santo Stefano. Intanto in via Zipoli sono arrivati anche i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze di chi aveva assistito alla lite. Come detto, sembra che i due ragazzi siano venuti alle mani per una ragazza contesa.

