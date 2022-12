27.12.2022 h 13:51 commenti

Scazzottata con lancio di sedie e tavolini, si apre il processo per la maxirissa in via Settesoldi

Tutti tra i 20 e i 30 anni e incensurati gli imputati chiamati a rispondere di rissa aggravata. A identificarli furono i carabinieri grazie alle immagini girate dai testimoni e poi diffuse sui social. Arrivate le prime richieste di patteggiamento

nt

Fu una notte di violenza: cazzotti e calci, lancio di tavolini e di sedie usate anche per assestare colpi alla cieca in un clima da far west. Protagonisti diversi giovani tra i 20 e i 30 anni , tutti italiani, residenti a Prato e qualcuno a Vaiano, divisi in due gruppi rivali. I feriti furono un paio. Una notte di follia quella che andò in scena il 29 febbraio di due anni in via Settesoldi, una delle strade della movida pratese. Il prossimo 26 gennaio, per quei fatti, si aprirà il processo. Quindici gli imputati - 14 ragazzi e una ragazza - accusati di rissa aggravata dal sostituto Laura Canovai, titolare dell'inchiesta (tra gli avvocati difensori compaiono Giovanni Sicigliano e Gabriele Terranova). A loro i carabinieri arrivarono dopo la visione delle immagini diffuse sui social dai tantissimi testimoni che affollavano i locali della strada e che si ritrovarono in mezzo ai disordini. Il processo è a citazione diretta così come prevede il reato contestato: gli imputati sono chiamati a rispondere di rissa aggravata direttamente davanti al giudice senza passare dall'udienza preliminare.In questi giorni stanno arrivando le prime richieste di patteggiamento ma è presto per fare un bilancio di quanti chiederanno un rito alternativo al dibattimento.Le indagini non hanno mai chiarito con precisione quale fu il motivo alla base di quella violenta rissa forse scatenata da qualche bicchiere di troppo, da qualche parola in più e forse anche da ruggini tra rivali.