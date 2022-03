16.03.2022 h 09:53 commenti

Scatti in bianco e nero per raccontare due anni di pandemia alla Kepos

Protagoniste le mani degli operatori e dei ragazzi. Il ricavato della vendita servirà per finanziare l'ampliamento della sede con laboratori e nuovi spazi aperti al pubblico

In un volume fotografico in bianco e nero il fotografo Fabrizio Tempesti, racconta i due anni di pandemia che hanno cambiato la vita dei ragazzi del centro diurno Kepos. Il primo scatto risale a febbraio 2020 la festa di carnevale dove il coronavirus era una realtà lontana, l'ultima a febbraio 2022 un lento ritorno alla normalità con ancora distanziamento e mascherina, ma con la voglia di ricominciare. Nel mezzo i momenti bui e difficili raccontati con scatti che si concentrano soprattutto sulle mani: mani che imboccano, mani con i guanti, mani che sostengono, mani che dipingono. “E' da questo particolare racconta Tempesti - che ho deciso di raccontare questi due anni di pandemia al centro diurno. L'idea all'inizio era diversa, ma la pandemia ha cambiato i nostri progetti. Ho deciso di scattare le foto in bianco e nero per lanciare un messaggio più chiaro: il colore distrarre l'attenzione, il bianco e nero invece aiuta a focalizzarci sul senso della foto”.

Il libro è stato realizzato con la collaborazione del Rotary Club Filippo Lippi e l e gli Amici di Piero e Laura che hanno finanziato il Progetto , i testi invece sono Marco Bazzini Il ricavato della vendita servirà per finanziare l'ampliamento della nuova sede con laboratorio e nuovi spazi aperti anche alla cittadinanza.

“Nonostante gli scenari di guerra che ci angosciano – ha spiegato la presidente Tamara Michelini– dobbiamo andare avanti, dare la speranza ai nostri ragazzi di un futuro che passa anche dall'ampliamento della sede”.







