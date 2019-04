13.04.2019 h 12:51 commenti

Scattano le manette ai polsi di un evaso e di due ricercati: gli arresti fatti dai carabinieri

In azione i militari del Nucleo Radiomobile e quelli delle stazioni di Prato e di Carmignano. In carcere una donna accusata di ricettazione e spaccio di stupefacenti e due uomini

Tre arresti dei carabinieri, effettuati nei confronti di due latitanti e di un uomo che era evaso dagli arresti domiciliari. Le operazioni risalgono alla giornata di ieri.

In particolare, i militari della Sezione Radiomobile, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato un cittadino italiano 40enne che, sebbene agli arresti domiciliari, si era allontanato ingiustificatamente dalla propria abitazione rendendosi irreperibile. L'uomo è stato quindi arrestato per evasione.

I militari della Stazione di Prato hanno invece arrestato una cittadina italiana nei confronti della quale pendeva un provvedimento di carcerazione per reati di ricettazione e spaccio di stupefacenti. I carabinieri di Carmignano, infine, hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dall’autorità giudiziaria pratese per un cittadino italiano che si era reso responsabile di un furto in abitazione commesso a Poggio a Caiano.



