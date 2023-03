06.03.2023 h 11:46 commenti

Scatola con dentro conigli gettata lungo il Bisenzio, scatta l'operazione recupero e salvataggio

E' successo sabato all'altezza del ponte Petrino davanti a decine di testimoni che hanno subito fatto intervenire la polizia municipale e i volontari dell'ambulanza veterinaria

Una scatola con all'interno cinque conigli, tre adulti e due cuccioli, è stata gettata nel pomeriggio di sabato 4 marzo lungo la ciclabile che costeggia il Bisenzio, all'altezza del Ponte Petrino. A compiere il gesto, secondo le testimonianza dei tanti passanti che in quel momento erano in zona, una persona in bicicletta, vestita da fattorino di una nota catena di consegna di cibo a domicilio, che è stata vista lanciare il contenitore e scappare via. le tante telefonate dei testimoni hanno immediatamente messo in azione sia la polizia municipale sia i volontari di Heart Animals, intervenuti con l'ambulanza veterinaria, che sono riusciti a recuperare tutti gli animali, nel frattempo dispersi lungo la riva del Bisenzio. Dopo il salvataggio gli animali sono stati portati presso la clinica veterinaria per una visita di controllo e poi nella sede dell'associazione di via delle Badie. Successivamente sono stati dati in custodia a Brenda Mormile, una volontaria esperta nella gestione di questa tipologia di animali.

"E' sempre più frequente l'abbandono di conigli - commenta Cristiano Giannessi, responsabile ambulanza veterinaria -. E' un fatto già avvenuto in passato e che abbiamo denunciato più volte. Probabilmente, in questo momento nelle nostre zone, si tratta dell'animale più abbandonato e meno tutelato. Complice di ciò è sicuramente la mal informazione circa le necessità di questa specie che si può ancora trovare in vendita come animali da compagnia a poche decine di euro nei negozi i quali, molto spesso, sottovalutano la vendita non fornendo all'acquirente indicazioni specifiche".

"Fortunatamente - prosegue Giannessi - tutti gli animali sono stati recuperati grazie alle segnalazioni dei cittadini ed al pronto intervento della Municipale di Prato e dell'ambulanza veterinaria. Ci auguriamo che il responsabile di questo gesto infame possa essere individuato, il fatto è avvenuto in una zona coperta da telecamere di video - sorveglianza. L'abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, tra cui rientra anche il coniglio, è un reato punito con l'arresto fino ad un anno".