19.03.2021

Scassinato il distributore automatico di canapa light, danni per migliaia di euro

Presa di mira da due ladri la postazione di via Montalese della Weed Grace Hemp Shop. Il colpo ripreso dalle telecamere di sicurezza le cui immagini saranno acquisite dalla polizia. La titolare: "Era già successo a maggio, non possiamo andare avanti così"

Hanno preso di mira il distributore automatico di canapa light di via Montalese della Weed Grace Hemp Shop, scassinando la gettoniera e portando via i soldi contenuti all'interno. Ma al di là della refurtiva, il danno grosso è quello fatto all'apparecchio con il rischio che l'attività debba restare chiusa per molti giorni.

E' successo alle 5 di ieri mattina 18 marzo e ad agire sono state due persone di colore, come si vede nelle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, che saranno ora acquisite dalla polizia. "Era già successo a maggio - dice la titolare dell'attività -, allora mi fecero un danno di circa 4mila euro, adesso forse è ancora più grosso. Intanto da ieri mattina siamo fermi con il lavoro, ma i tecnici mi hanno già detto che per sostituire i pezzi danneggiati ci vorranno forse due settimane e la spesa di alcune migliaia di euro".

Non nasconde la sua rabbia la commerciante, che ha chiesto di pubblicare la sua storia anche per mettere in guardia le altre attività della zona: "Ho scritto anche al sindaco Biffoni - dice -, spiegando che non è possibile andare avanti in questo modo. Alle difficoltà di questo momento, non si possono sommare anche quelle provocate dai ladri che agiscono indisturbati".

I due malviventi hanno utilizzato un martello e un punteruolo per forzare la macchinetta, scardinandola. A differenza della volta precedente, in questa occasione non sono state rubate le bustine di canapa light ma solo i soldi.