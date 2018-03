22.03.2018 h 17:55 commenti

Scarti tessili, vertice a Roma al ministero dell'Ambiente per arrivare alla loro declassificazione

Il sottosegretario Giacomelli e l'assessore regionale Fratoni hanno portato le istanze delle aziende del distretto all'attenzione del governo. La mossa renderebbe più facile il riutilizzo come materie prime seconde

E' stato mosso oggi a Roma il primo passo nel percorso di declassificazione degli scarti tessili, che dovrebbe portare a rendere più semplice il loro riutilizzo come materia prima seconda e anche lo smaltimento in discarica. Problema che, al momento, ha creato non pochi grattacapi alle aziende del distretto, che si sono trovate davanti ad un improvviso aumento dei costi oltre che ad un servizio alquanto scadente, stante la carenza di impianti in Toscana dove portare gli scarti tessili.

Il tema è stato al centro di un vertice al ministero dell'Ambiente che oggi 22 marzo ha visto partecipare la Regione e il sottosegretario Antonello Giacomelli. Lo stesso Giacomelli aveva preannunciato l'incontro odierno ieri sera durante la puntata di Prato Diretta Sera andata in onda su Toscana Tv.

“Come avevamo detto nelle scorse settimane - dice Giacomelli - , oggi a Roma, insieme all’assessore all’ambiente della Regione Toscana, Federica Fratoni, ho incontrato il capo di gabinetto del ministero dell’Ambiente Raffaele Tiscar per affrontare i temi relativi alla classificazione degli scarti di lavorazione tessile”.

“L’incontro mi è sembrato positivo e nei prossimi giorni, d’accordo con il sindaco di Prato Matteo Biffoni e l’assessore Fratoni, incontreremo – ha concluso Giacomelli - le categorie economiche per fare il punto della situazione”.