Scarti tessili, un treno speciale per portarli dall'Interporto all'estero. Vertice in Comune con Regione e Governo

L'ipotesi attenuerebbe l'emergenza. A livello normativo, in attesa del decreto End of Waste, Prato avrà la possibilità di riutilizzare lo scarto tessile nella filiera produttiva. Ecco come

Treni speciali carichi di scarti tessili che partiranno dall'Interporto di Prato verso discariche e impianti all'estero. E' la soluzione a cui sta lavorando la Regione Toscana per dare una soluzione immediata alla valanga di sacchi neri che stazionano davanti alle aziende del distretto pratese in attesa del ritiro a causa dell'assenza di impianti. Quando questo avverrà e quanto costerà, è presto per dirlo. I vertici dell'Interporto della Toscana centrale e la Regione stanno lavorando per definire i termini dell'accordo con le aziende straniere che gestiscono impianti adatti allo smaltimento di rifiuti speciali come quello tessile. Ne esistono in Germania, Austria, Ungheria. Il prezzo, comunque, dovrebbe restare attorno agli attuali 240-250 euro a tonnellata (molto più alto di quanto concordato in partenza prima che scattasse l'emergenza, circa 170 euro). Saranno le aziende private che si occupano di ritiro e smaltimento di scarti tessili, a farsi carico del trasporto del materiale all'Interporto, imballato adeguatamente. La frequenza del treno dipenderà dalla quantità concordata con l'impianto straniero, qualunque esso sia. Nelle prossime settimane il quadro sarà più chiaro.

Nel frattempo prende corpo la soluzione a medio lungo termine per ridurre la quantità da conferire alla discarica attraverso un quadro normativo chiaro che permetta di considerare il rifiuto tessile sottoprodotto, e di riutilizzarlo nella filiera produttiva del distretto.

Stamani, 26 marzo, l'onorevole Antonello Giacomelli, sottosegretario allo sviluppo economico del governo uscente, l'assessore regionale all'Ambiente Federica Fratoni e il sindaco Matteo Biffoni, hanno incontrato le categorie economiche per presentare i prossimi step che le vedranno coinvolte in prima persona. Per non dover attendere l'approvazione del decreto End of Waste che richiederà circa due anni, la Regione presenterà un quesito specifico al ministero dell'Ambiente per poter considerare sottoprodotto determinate categorie di rifiuto tessile individuate con i rappresentanti di artigiani e industriali. Secondo quanto concordato la settimana scorsa al ministero dagli stessi Giacomelli e Fratoni, la risposta sarà positiva. In questo modo la quantità di scarto tessile prodotta dal distretto, circa 50 tonnellate all'anno, potrebbe ridursi del 30%. "Abbiamo chiesto al ministero dell'Ambiente una doppia risposta: - spiega il sottosegretario Giacomelli - da un lato un decreto che una volta per tutte definisca tutte le tipologie di scarto tessile come materia prima seconda, nell'ambito della normativa sull'End of waste, dall'altra la risposta ufficiale a un quesito specifico avanzato dalla Regione Toscana perché lo scarto tessile sia riconosciuto come un sottoprodotto che può essere riutilizzato anche in opifici diversi, purchè questo avvenga all'interno del distretto".

Soddisfatto del lavoro il sindaco Biffoni che annuncia la convocazione di tutti i parlamentari eletti nel territorio pratese "perché questo lavoro ben impostato e da tempo avviato sia portato a termine. Ciascuno di loro dovrà fare la propria parte per spingere verso l'attuazione del decreto sugli scarti tessili, fondamentale per il nostro sistema produttivo".

Al tavolo di stamani erano presenti i rappresentanti di Cna, Confartigianato, Confindustria Toscana Nord. Tutti si sono detti soddisfatti del progetto e del coinvolgimento diretto, ma hanno ribadito la necessità di potenziare l'impiantistica esistente, discariche e inceneritore. Al netto del riutilizzo, infatti, c'è comunque una parte dello scarto destinata alla discarica. Un'idea, questa, che trova d'accordo il primo cittadino: "E' comunque importante anche lavorare sull'impiantistica, su questo più volte ho detto la mia opinione - ribadisce Biffoni -. Avere un impianto di smaltimento rifiuti è essenziale per tutto il sistema, non solo per gli scarti tessili. Il riutilizzo della materia prima è invece un tassello essenziale nel potenziamento dell'economia circolare e per dare nuovi ambiti di sviluppo al settore tessile".

