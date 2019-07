20.07.2019 h 18:25 commenti

Scarti tessili smaltiti illegalmente: denunciati i trasportatori e i titolari del Pronto Moda

Operazione della polizia municipale al Macrolotto Uno. Gli agenti hanno sequestrato per la confisca il furgone usato per il trasporto, sigilli anche ai macchinari dell'azienda

Quattro persone sono state denunciate dalla polizia municipale impegnata in un'indagine per il contrasto al trasporto illecito di rifiuti.



Gli agenti hanno individuato due cittadini marocchini che si aggiravano nel Macrolotto Uno alla guida di un furgone bianco. La pattuglia dell’Unità Investigativa si è messa sulle loro tracce accertando che i due uomini si stavano recando all'uscita secondaria di un pronto moda a conduzione cinese in via Toscana, da dove hanno raccolto numerosi sacchi di colore nero per poi caricarli frettolosamente sul furgone e ripartire. A quel punto il mezzo è stato intercettato e fermato. Gli agenti hanno scoperto che il vano di carico era occupato da 22 sacchi contenenti ritagli tessili accoppiati a carta, etichette per abbigliamento, tutti scarti derivanti dal ciclo lavorativo del pronto moda.

Mancando completamente l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, è quindi scattato il sequestro del mezzo di trasporto, finalizzato anche alla successiva confisca. Al contempo è stato effettuato un controllo nella ditta all’interno dei cui locali sono stati rinvenuti tessuti e capi di abbigliamento del tutto analoghi per trama e tipologia a quelli presenti nei sacchi. L’unità di Polizia Ambientale ha quindi accertato la carenza di documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti aziendali: il registro di carico e carico non risultava compilato, motivo per il quale è stata comminata la specifica sanzione e sono stati sottoposti a sequestro amministrativo tutti i macchinari aziendali.

I due marocchini e i due cinesi titolari della ditta sono stati quindi dneunciati per aver concorso nell’attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti in assenza delle necessarie autorizzazioni.

"L'attenzione per la legalità passa anche da un controllo sul corretto smaltimento dei rifiuti. Nessuna azienda può pensare di ridurre i costi o evitare il rispetto delle regole a danno dei diritti dei lavoratori o dell'ambiente, su questo l'impegno della polizia municipale, per quanto di competenza, continuerà a restare alto - sottolinea l'assessore Flora Leoni -. Queste operazioni sono frutto di una costante attività di indagine che continueremo a portare avanti".