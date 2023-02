26.02.2023 h 17:27 commenti

Scarti tessili ritirati dalle ditte e abbandonati, 48enne finisce in carcere

E' stato condannato dal Tribunale di Firenze. Ha svariati precedenti specifici e altri procedimenti in corso

Raccoglieva scarti tessili dalle ditte della zona per poi abbandonarli dove capitava, soprattutto in luoghi isolati. Per questo un 48enne cinese residente a Prato è stato condannato a tre mesi di carcere dal Tribunale di Firenze, zona dove è stato commesso il reato, gestione di rifiuti non autorizzata.Un fatto questo piuttosto raro. Difficilmente infatti, le forze dell'ordine riescono a individuare con certezza i responsabili degli abbandoni di rifiuti speciali o a coglierli in flagranza di reato. Anche dal report presentato nei giorni scorsi da Alia servizi ambientali, Comune e Provincia di Prato , è emersa la sproporzione tra il numero degli abbandoni e le denunce effettuate, molte delle quali contro ignoti.L'ordine di carcerazione è stato eseguito ieri mattina, 25 febbraio dai carabinieri di Iolo. L'uomo è noto alle forze dell'ordine proprio per questo tipo di attività illecita e tra l'altro è gravato da numerosi precedenti penali specifici. A suo carico risultano ancora diversi procedimenti in corso nelle procure della zona. Vedremo con il tempo se si tradurranno in altre condanne.