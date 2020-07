18.07.2020 h 10:54 commenti

Scarti tessili ed edili, Confindustria Toscana Nord chiede alla Regione di trovare una soluzione

Il tessile-abbigliamento ne produce 50mila tonnellate, 1,5 milioni per il settore edile. Il vice presidente Francesco Marini: "Siamo nel pieno paradosso: per l'economia circolare nella moda ci sono competenze e interesse delle imprese ma sono le leggi a remare contro"

Gli scarti del settore tessile, cartario, lapideo ed edile prodotti nell'area Lucca-Pistoia-Prato, secondo Confindustria Toscana Nord , ammontano a 50mila tonnellate per il tessile-abbigliamento, 200mila tonnellate per il cartari, 1,5 milioni di tonnellate per gli scarti edili (demolizioni e terre e rocce da scavo che giungono negli impianti di recupero), 40mila tonnellate per il lapideo (il residuo dell'estrazione e lavorazione delle pietre).

Dati che rientrano in un quadro, tracciato da un recente studio dell’Università di Firenze, secondo cui la Toscana è fanalino di coda per capacità di smaltimento e recupero energetico dei rifiuti e dove gli impianti sono quasi esclusivamente discariche ormai al limite del collasso tanto che entro il 2020 o poco oltre si esaurirà la loro capienza .

“Il tessile-moda produce scarti 'leggeri' ma di volume consistente; parliamo di residui delle fasi tessili di pettinatura, filatura, tessitura, rifinizione a cui si aggiungono i ritagli di confezione - spiega Francesco Marini, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord ed imprenditore tessile -. Dal punto di vista tecnico una parte consistente di questi possono essere riutilizzati: non solo la lana, emblema del riciclo pratese, ma anche altre fibre. Tuttavia rimangono scogli normativi che rendono difficile e oneroso sottrarre alla classificazione come rifiuti sia gli scarti di lavorazione sia il cosiddetto post-consumo, cioè gli abiti usati. Qualche passo avanti per favorire l'utilizzo dei sottoprodotti si è fatto col 'Patto per il tessile' sottoscritto fra categorie economiche pratesi e Regione Toscana, Comune di Prato e Alia lo scorso gennaio, ma ancora siamo ben lontani dall'obiettivo. Siamo nel pieno paradosso: per l'economia circolare nella moda ci sono competenze e interesse delle imprese ma sono le leggi a remare contro. E i rifiuti tessili, che comunque anche con le migliori prassi di recupero rimarrebbero in quantità significativa, dove devono andare? Le società specializzate, data l'estrema scarsità di siti toscani in grado di ricevere rifiuti tessili, li portano in altre regioni o all'estero, con forti aggravi di costi. Una situazione non più sostenibile. I decisori pubblici nazionali e regionali non possono più sottrarsi all'assunzione di provvedimenti che risolvano questi problemi."

Le imprese manifatturiere di Confindustria Toscana Nord sono costrette a fare ricorso allo smaltimento in impianti esteri o comunque lontani dal territorio regionale , con importanti impatti ambientali dovuti ai trasporti, con costi sempre più elevati e con conseguente grave penalizzazione delle aziende, alle prese con concorrenti internazionali che ignorano problemi del genere.

"Gli scarti delle attività edili, terre e rocce da scavo e materiali provenienti da costruzioni e demolizioni, sono materiali inerti che possono andare in discarica o essere recuperati dopo passaggi di selezione e frantumazione che ne fanno materie prime secondarie - interviene Alessandro Cafissi presidente di Ance Toscana Nord-sezione Edili di Confindustria Toscana Nord -. In questo ambito la situazione è molto diversa a seconda dei territori. La situazione peggiore è in provincia di Prato, dove uno spazio dedicato agli scarti dell'edilizia non esiste, imponendo alle imprese edili pratesi onerosi trasferimenti dei loro scarti nelle province vicine. Un'area è stata individuata: confidiamo che questa carenza venga colmata quanto prima. Ma comunque il problema degli scarti edili è generalizzato: anche dove gli impianti ci sono rimane aperta la questione del loro riutilizzo. Riutilizzare questi materiali è non solo compatibile con una gestione corretta dell'ambiente ma addirittura potrebbe consentire di realizzare importanti riqualificazioni, per esempio andando a colmare le cavità di attività estrattive dismesse o altre situazioni di erosione del suolo. Un altro uso possibile è per basamenti di opere edili di varia natura, ma sappiamo bene quale situazione di stasi esista in questo ambito. Perché questo non avviene? Perché manca un piano complessivo, che da anni chiediamo alla Regione Toscana, per orientare questi interventi, e comunque per inerzia delle amministrazioni."

Temi che gli industriali sottopongono ai candidati alle elezioni regionali che spesso hanno fatto dell’ambiente uno dei riferimenti più importanti della campagna elettorale.

" Come sa anche Confindustria, la chiusura dei cicli di produzione, compreso lo smaltimento degli scarti di lavorazione, spetta prima di tutto alle imprese, visto che si tratta di i rifiuti speciali”. Replica così l’assessore regionale all’ambiente Federica Fratoni agli industriali che, attraverso Confindustria Toscana Nord, si sono oggi lamentati della scarsa capacità toscana di smaltimento e recupero energetico dei rifiuti. “Pensare ancora oggi che termovalorizzatori e discariche siano la soluzione al problema - risponde l’assessore - è una posizione di retroguardia. L'economia circolare è fatta di impianti industriali che per lo più stanno fuori dalla pianificazione pubblica e dal concorso della tariffa sui rifiuti. Per questo il ruolo delle imprese è essenziale”.

Fratoni ricorda come la normativa del settore sia esclusivamente di livello nazionale e rivendica però anche il lavoro fatto dalla Regione, dai tavoli settoriali con gli accordi importanti raggiunti in particolare con il tessile e il distretto conciario

Recentemente il Consiglio regionale ha inoltre approvato una legge sull’economia circolare. “Il testo – spiega ancora Fratoni - affronta in modo complessivo il tema ed offre percorsi virtuosi, dopodiché resta il ruolo fondamentale delle imprese poiché solo queste conoscono le soluzioni più efficienti ed efficaci sul piano tecnologico ed economico-finanziario”.







