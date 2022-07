01.07.2022 h 01:56 commenti

Scarichi idrici in deroga, vittoria al Tar di Publiacqua e delle imprese del distretto contro Regione e Arpat

Al centro dello scontro l'uso degli scolmatori di Montemurlo dopo le nuove e più rigide interpretazioni della norma. Anche l'Autorità idrica toscana ha chiesto l'accoglimento del ricorso

(e.b.)

Vittoria di Publiacqua e delle imprese del distretto tessile pratese sulla Regione e sull’Arpat per la questione “scolmatori” della rete fognaria di Montemurlo collegati all’impianto di depurazione del Calice. Il Tar della Toscana ha dato ragione su tutta la linea al gestore idrico e in seconda battuta anche a Progetto Acqua, consorzio di imprese umide del distretto, con l’aggiunta, non banale, dell’Autorità idrica toscana che ha chiesto al tribunale l’accoglimento del ricorso. La materia è complessa e riguarda gli impianti che entrano in funzione in presenza di emergenza idraulica per non mandare in crisi la fognatura, gli scolmatori. Fino al cambio di paradigma, entravano in funzione in caso di forte pioggia per eliminare l’acqua in eccesso con la prescrizione di mantenere un determinato rapporto di diluizione per alleggerire il carico inquinante derivante soprattutto dai reflui industriali.Subito dopo la dolorosa inchiesta giudiziaria Keu sul distretto conciario di Santa Croce, Regione a Arpa hanno irrigidito le proprie posizioni e l’interpretazione delle norme cambiando anche alcune classificazioni.A pagarne le conseguenze è stato il distretto tessile pratese che si è visto limitare fortemente la possibilità di scaricare in deroga alla normativa alle condizioni stabilite da oltre 25 anni, con conseguenze anche per la produzione. Per rispettare le nuove disposizioni, infatti, Publiacqua ha rifiutato i reflui industraili nella condotta perchè l'alternativa sarebbe stata bloccare gli scolmatori mettendo a rischio la tenuta della rete fognaria.Semplificando, secondo Arpa lo scolmatore produce rifiuti e dunque non è applicabile la diluizione ma va invece considerato il valore assoluto. Il Tar, accogliendo quanto sostenuto da Publiacqua, lo scolmatore non produce alcuno scarico perché non è un sistema stabile che collega ciclo di produzione del refluo con l’ambiente che lo circonda ma bensì, dipendendo dalle piogge, entra in funzione in modo saltuario e occasionale a tutela della fognatura. Dunque - prosegue il Tar - non può essere soggetto all’autorizzazione che faccia riferimento alle tabelle di emissione previste per gli scarichi.L’altro punto riguarda la presenza di reflui industriali nella fognatura civile. Secondo la Regione la diluizione non basta a tutelare l’ambiente. Il Tar però, ricorda alla Regione che è proprio la sua legge ad ammettere tale convivenza in fognatura per gli scaricatori di classe B2, oltre a sottolineare il fatto che tale convivenza è temporanea perché è in costruzione la fognatura industriale. Inoltre sottolinea che l’obiettivo di impedire che le sostanze pericolose finiscano nell’ambiente non può essere perseguito imponendo solo a Publiacqua e solo all’attivazione degli scolmatori il rispetto dei limiti. In sostanza i giudici amministrativi di primo grado suggeriscono al legislatore regionale una revisione del sistema fognario operando a monte degli scarichi in fognatura per ottenere degli obiettivi di qualità delle acque superficiali.Con questa sentenza vengono annullati tutti gli atti impugnati e di conseguenza si torna al passato in termini di tabelle, limiti e autorizzazioni. “La decisione del Tar - spiega Simone Barni, vicepresidente di Publiacqua - conferma il buon operato dell’azienda nel rispetto delle norme sull’ambiente e del distretto tessile. I nostri interessi coincidono con quelli delle imprese all’interno del quadro normativo”.