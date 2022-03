04.03.2022 h 15:50 commenti

Scarcerato l'ex commerciante diventato spacciatore, il giudice dispone l'obbligo di firma e di dimora

L'uomo, bloccato mercoledì scorso, era stato messo ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Nella sua disponibilità, trovati 15 chili di droga tra cocaina, hashish e marijuana destinati a pusher e tossicodipendenti che gravitano nel centro storico

nt

E' tornato in libertà l'ex commerciante di tessuti arrestato dai carabinieri due giorni fa e messo ai domiciliari dopo essere stato trovato in possesso di 14 chili di droga tra cocaina, hashish e marijuana ( leggi ). L'uomo, 48 anni, difeso dall'avvocato Sabrina Serroni, è comparso oggi, venerdì 4 marzo, davanti al giudice delle indagini preliminari, Marco Malerba, che ha convalidato l'arresto ma disposto la scarcerazione e istituito l'obbligo di dimora a Prato e l'obbligo di firma. Il quarantottenne, dunque, aspetterà il processo da uomo libero. Uno spacciatore insospettabile: da due anni senza lavoro dopo aver chiuso, a causa della crisi Covid, il negozio che gestiva, l'uomo è entrato nel giro della droga. A lui i carabinieri sono arrivati dopo averlo seguito qualche giorno sia con pedinamenti e appostamenti, sia attraverso le telecamere di sorveglianza collegate alla centrale operativa. Raggio di azione dell'ex commerciante, il centro storico e in particolare la zona del Serraglio e la vicina pista ciclabile lungo il fiume Bisenzio, non distanti dalla sua casa nella zona del Cantiere. E proprio qui è stato trovato il grosso della droga, divisa in panetti e nascosta un po' ovunque tra la cantina e i mobili delle varie stanze. A scovare fino all'ultimo grammo di stupefacente sono stati i cani del Nucleo cinofili dei carabinieri di Firenze, intervenuti su richiesta del comando provinciale di Prato. L'ex commerciante è ritenuto dagli investigatori sia uno spacciatore al minuto che un fornitore dei tanti pusher che popolano il centro storico.