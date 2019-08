26.08.2019 h 15:27 commenti

Scarcerato e messo ai domiciliari dopo solo 48 ore nonostante il maxisequestro di cocaina

E' tornato a casa Rachid il parrucchiere: sabato i poliziotti della Squadra mobile lo avevano arrestato dopo avergli trovato 750 grammi di stupefacente. L'uomo, in passato, era già stato condannato per droga

Due notti in cella e poi di nuovo a casa, anche se impossibilitato ad uscire visto il regime degli arresti domiciliari. E questo nonostante l'ingente quantità di sostanza stupefacente sequestrata e il fatto che fosse pregiudicato proprio per gli stessi reati.

E' durata appena 48 ore la detenzione dietro le sbarre per Rachid il parrucchiere, lo spacciatore arrestato sabato 24 agosto dai poliziotti della Squadra mobile e così chiamato nella comunità marocchina locale perchè è titolare di un negozio di barbiere in piazza Lippi, gestito da connazionali. Stamani l'uomo è comparso davanti al gip Costanza Comunale che ne ha convalidato l'arresto e ha disposto la scarcerazione con la detenzione ai domiciliari, nonostante la procura avesse invece chiesto la custodia cautelare in carcere.

Del resto i poliziotti hanno sequestrato a Rachid ben 750 grammi di cocaina da tagliare, nascosta in un appartamento nella zona di Vergaio. E l'uomo, che ha 40 anni, non era nuovo a questi reati: era stato affidato in prova ai servizi sociali per finire di scontare la pena a cui era stato condannato in via definitiva per fatti del 2014 quando fu trovato con altri 700 grammi di sostanza stupefacente.

La cocaina sequestrata dalla Mobile era nascosta in una valigia in un appartamento diverso dall'abitazione di Rachid e della sua famiglia, che invece si trova a San Giusto. Era già divisa in 14 dosi da 50 grammi l'una destinate a spacciatori al dettaglio. Rachid è infatti ritenuto un grossista della piazza pratese e, come accertato dai poliziotti dell'Antidroga, usava una motocicletta di grossa cilindrata per le consegne in modo da muoversi con maggiore rapidità.