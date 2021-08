05.08.2021 h 14:12 commenti

Scarcerato da poco e di nuovo arrestato con cinque chili di hashish, in manette un quarantenne

L'uomo usava l'auto della moglie per andare a spacciare la droga. Sequestrati anche 15mila euro in contanti. Il blitz portato a termine dalla Squadra mobile

Dopo essere uscito dal carcere ha ripreso il suo lavoro, quello di spacciatore di droga, e, per non destare sospetti, ha utilizzato l'auto della moglie per i suoi spostamenti verso i clienti. Un marocchino di 40 anni, pregiudicato, è stato arrestato dalla Squadra mobile di Prato che ha sequestrato 5 chili di hashish e 15mila euro in banconote di piccolo taglio. Fermato al volante della macchina, è stato controllato e trovato in possesso della droga. Lo stupefacente, diviso in cinque pacchi imballati contenenti a loro volta dieci involucri di cellophane, era nascosto nella bauliera sotto una coperta. La perquisizione della casa in centro storico dove l'uomo vive con moglie e figli piccoli, tutti attualmente in vacanza nel paese d'origine, ha portato alla scoperta delle mazzette di banconote, riposte in un armadio. Il marocchino, scarcerato appena cinque mesi fa, è di nuovo finito in manette. Dopo la convalida dell'arresto, il giudice delle indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari.



Edizioni locali collegate: Prato

