Scarcerato con la messa alla prova, torna subito a picchiare i genitori: arrestato di nuovo

In manette un quarantaduenne già arrestato e condannato due anni fa per maltrattamenti in famiglia. Una volta rientrato a casa è ricominciato l'inferno: botte e minacce per farsi dare i soldi per droga e alcol

E' tornato a casa dopo aver scontato una condanna in carcere per maltrattamenti in famiglia e ha subito ricominciato a tormentare i genitori. Botte e minacce per farsi dare i soldi da spendere in droga e alcol fino al nuovo arresto avvenuto quando l'uomo, un quarantaduenne residente con i familiari a La Querce, ha preso per i capelli la madre che, stanca e impaurita, ha trovato ancora una volta il coraggio di denunciare. Col marito si è presentata in questura e nel giro di pochi giorni per il figlio, attualmente sottoposto alla messa alla prova, si sono aperte le porte della Dogaia. Il sostituto Laura Canovai, che già aveva fatto arrestare e condannare il quarantaduenne nel 2017, ha chiesto il carcere e il giudice delle indagini preliminari Francesco Pallini ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare. L'uomo è stato arrestato ieri, martedì 30 luglio, dagli agenti della questura e della polizia giudiziaria della Municipale. La sua scarcerazione è durata poche settimane perché per i genitori, entrambi sulla settantina, è ricominciato subito l'inferno: liti continue, le minacce di sfasciare tutta la casa e la macchina del padre, l'aggressione fisica soprattutto nei confronti della madre. Prima di essere arrestato, a giugno del 2017, l'uomo era stato allontanato dall'abitazione dei genitori e la madre lo aveva accolto in casa dopo poco tempo vinta dal dispiacere di vederlo dormire sulle panchine. Un gesto che il figlio aveva ripagato manifestando ancora una volta il suo atteggiamento violento. E lì era scattato l'arresto e poi la condanna. L'uomo, che ha anche precedenti per porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale, è chiamato di nuovo a rispondere di maltrattamenti in famiglia.



