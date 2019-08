02.08.2019 h 12:50 commenti

Scarcerato con l'obbligo di firma il 29enne che ha danneggiato due auto della polizia. Guarda il video con il folle tuffo

Il giovane è comparso stamani davanti al giudice e non ha spiegato i motivi del suo comportamento avvenuto durante le fasi di sequestro della merce che stava trasportando pur essendo privo di patente

E' comparso stamani davanti al giudice, che lo ha scarcerato con l'obbligo di firma, il 29enne pakistano che la sera del 30 luglio ha danneggiato due auto della polizia stradale ( LEGGI ), una delle quali "civetta", durante le fasi di sequestro di merce trasportata proprio dal giovane, nonostante non fosse in possesso della patente. Il pakistano, che era stato arrestato e messo ai domiciliari, non ha spiegato i motivi del gesto, arrivato dopo che aveva trascorso quasi tutta la giornata con i poliziotti, senza dare nessun segno di agitazione o di squilibrio. Anzi, gli agenti gli avevano anche pagato il pranzo e dato una piccola somma di denaro per aiutarlo. Alle 20.30 di sera, invece, improvviso il gesto sconsiderato, immortalato nelle immagini della videosorveglianza, che vi proponiamo. I danni alle due auto, soprattutto a quella "civetta" sono stati ingenti. Il giovane è accusato di danneggiamento.