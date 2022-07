28.07.2022 h 09:26 commenti

Scarcerati i coniugi arrestati dai carabinieri con un chilo e mezzo di droga nascosta in casa

I due sono stati rimessi in libertà. Gli uomini del Nucleo investigativo trovarono il grosso quantitativo di ketamina dopo un'indagine lampo. Marito e moglie avevano preso un appartamento in via Pistoiese subito dopo essere arrivati dalla Spagna

Scarcerati i due cinesi, marito e moglie, entrambi trentacinquenni e clandestini, arrestati dai carabinieri del Nucleo investigativo di Prato con quasi un chilo e mezzo di droga. I due, finiti in manette alla fine di giugno scorso, difesi dall'avvocato Tiziano Veltri, sono tornati in libertà ieri, mercoledì 28 luglio. La coppia fu trovata in possesso di ketamina che, secondo gli investigatori, era destinata agli operai delle confezioni gestite da cinesi. Si tratta, infatti, di una sostanza che viene utilizzata come doping per superare la fatica dei turni di lavoro. La droga era nascosta nell'appartamento dei coniugi, in via Pistoiese, dove si erano sistemati da circa tre mesi, provenienti dalla Spagna.



Edizioni locali collegate: Prato

