23.07.2019 h 15:38 commenti

Scappano alla vista della polizia: inseguiti e bloccati. I due portati a Bari per essere rimpatriati in Albania

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti nel cuore della notte a San Giusto. Per entrambi è stato trovato posto al Cpr della città pugliese dove resteranno fino all'espulsione effettiva

Sono stati portati al Centro per il rimpatrio di Bari i due albanesi clandestini fermati questa notte, 23 luglio, dalla polizia a San Giusto. Per entrambi scatterà nelle prossime ore il rimpatrio forzato in Albania. Si tratta di un 23enne e di un 36enne che stanotte, intorno alle 3.40, si aggiravano in maniera sospetta, con un terzo connazionale, in via di Gello. Gli agenti della Volante si sono avvicinati, ma gli stranieri sono scappati nei campi per essere rintracciati poco dopo in via del Malfante. Uno dei due aveva con sé un paio di grammi di hashish che ha ammesso di detenere per uso personale. Il 23enne risultava essere già stato espulso senza avere ottemperato all'ordine e per questo è stato denunciato. I due clandestini, finite le procedure, nel pomeriggio sono stati scortati a Bari.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus