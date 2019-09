09.09.2019 h 11:27 commenti

Scappa in auto all'arrivo della polizia ma è ubriaco: denuncia e ritiro della patente

Gli agenti erano intervenuti per una rissa tra giovani in piazza Sant'Agostino. Al loro arrivo tre sono fuggiti. Inseguiti e bloccati, è risultato che chi guidava il mezzo era in stato di forte ebbrezza

All'arrivo della polizia, intervenuta dopo la segnalazione di una lite in strada, hanno cercato di scappare, ma sono stati fermati poco dopo e il conducente è risultato positivo all'etilometro. Così si è visto denunciare per guida in stato di ebbrezza, ritirare la patente e sottoporre l'auto al fermo amministrativo. Quando ha saputo, poi, del provvedimento, ha pensato bene di offendere gli agenti, guadagnando così una seconda denuncia, stavolta per oltraggio a pubblico ufficiale. E' successo la notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre in piazza Sant'Agostino. Il giovane sanzionato è un italiano di 26 anni. A bordo con lui sull'auto c'erano due 25enni, anche loro italiani. Tutti e tre hanno precedenti a loro carico. La pattuglia è intervenuta per sedare una lite tra giovani. I poliziotti, appena arrivati in piazza, hanno visto l'auto condotta dal 26enne allontanarsi velocemente e l'hanno inseguita e bloccata. Il conducente è subito risultato ubriaco e l'etilometro ha evidenziato un tasso alcolico nel suo sangue superiore di tre volte al massimo consentito dalla legge.

Edizioni locali collegate: Prato

