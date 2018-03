22.03.2018 h 12:52 commenti

Scappa dopo l'incidente appena vede arrivare la polizia

L'uomo è stato bloccato ed è risultato essere clandestino. Denunciato anche un 44enne che cercava di entrare in un centro estetico con delle forbici appuntite e tre stranieri sorpresi a rubare su un'auto in sosta

Cinque persone sono state denunciate nella giornata di ieri, 21 marzo, dai poliziotti delle Volanti intervenuti in tre diversi episodi, tra il pomeriggio e la sera. Il primo ad essere denunciato è stato un cittadino cinese di 50 anni che, intorno alle 15.20, è rimasto coinvolto in un incidente stradale alla rotatoria tra viale Fratelli Cervi e viale Nam Dhin. L'uomo, alla vista degli agenti, ha aperto la portiera dell'auto e ha cercato di scappare. Inseguito e bloccato, è stato identificato come clandestino in Italia epertanto denunciato.

Circa un'ora dopo, in via Piero della Francesca, un pratese di 44 anni ha cercato di entrare con fare molesto in un centro estetico. La titolare ha quindi chiamato la polizia e gli agenti hanno bloccato l'uomo, trovandolo in possesso di un paio di forbici appuntite. E' stato quindi dneunciato per il possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Alle 22.30, infine, due cittadini rumeni e un tedesco sono stati denunciati per furto aggravato dopo essere stati sorpresi dai poliziotti vicino ad un'auto, in sosta in via Matteoti e con le portiere aperte. Addosso ai tre sono state trovate alcune tessere tra le quali una carta di credito appartenente al proprietario dell'auto e, quindi, appena rubata.