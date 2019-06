08.06.2019 h 18:20 commenti

Scappa dopo essere stato coinvolto in un incidente con una donna ferita: il "pirata" è un 70enne

La polizia municipale è riuscita a rintracciare nel giro di poche ore il conducente dell'auto che ieri era fuggita: aveva già portato il mezzo dal carrozziere per la riparazione. Per l'anziano denuncia e ritiro della patente

La polizia municipale è riuscita ad individuare in poche ore il conducente di un'auto pirata coinvolta in un incidente stradale ieri sera 7 giugno, alle 19.30, in viale Montegrappa.

A causa di una manovra di svolta ed una di sorpasso, due autovetture, una Nissan Micra ed una Hyundai i10, si sono scontrate e la prima è terminata contro un autocarro in sosta . Fin qui uno dei tanti incidenti che accadono continuamente, ma dopo l’urto tra le due auto il conducente della Hyundai ha subito cercato di dileguarsi urtando di nuovo di striscio la Micra. L'uomo, un italiano di settant’anni, è riuscito comunque a fuggire senza prestare assistenza alla donna al volante della Micra, rimasta ferita con lesioni poi giudicate guaribili dai sanitari con sette giorni di prognosi.

Gli agenti della Municipale intervenuti hanno immediatamente raccolto le testimonianze di chi aveva visto qualche numero della targa ed hanno individuato dei frammenti del veicolo fuggitivo e le telecamere della zona che hanno ripreso l’autovettura allontanatasi.

L’incrocio di queste informazioni con quelle fornite delle banche dati istituzionali ha portato a stilare una lista di veicoli compatibili e oggi è stata individuata l’auto coinvolta nell’incidente. Si trovava già presso una carrozzeria per le riparazioni.

L’uomo è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di omissione di soccorso e fuga e nei suoi confronti sono anche scattate le sanzioni alle norme di comportamento del Codice della Strada, nonché il ritiro della patente ai fini della sospensione.