Tre incidenti con feriti in poco più di tre ore, con in un caso un automobilista che si è allontanato per essere, però, rintracciato nel giro di poco dalla polizia municipale. Si tratta di un pratese di 61 anni che si è visto ritirare la patente e adesso rischia anche la denuncia per omissione di soccorso.

L'incidente è successo poco dopo le 13 di oggi 19 febbraio in via Bologna, all'altezza del Fabbricone. Il 61enne ha tamponato l'auto condotta da una donna di 56 anni, rimasta leggermente ferita e soccorsa in codice verde dal 118. Dopo essersi inizialmente fermato, l'uomo ha pensato bene di scappare. La polizia municipale, però, è riuscita nel giro di poco a rintracciarlo: nell'urto, infatti, parte della sua targa è rimasta impressa sulla carrozzeria dell'altro veicolo. Da qui gli agenti sono risaliti ad un nominativo, anche grazie alla descrizione dell'auto fatta dalla vittima. Una volta andati a casa dell'uomo hanno trovato la Polo incidentata, con i pezzi di carrozzeria raccolti sull'asfalto che coincidevano. A quel punto il 61enne ha ammesso le sue responsabilità.

In precedenza, alle 11.30, una donna di 49 anni era rimasta ferita nello scontro tra la sua Panda e l'Audi A4 condotta da un cinese, all'incrocio tra via Tourcoing e via Strobino al Macrolotto 2. Codice giallo per la donna, portata al pronto soccorso. Stesso codice di gravità per un albanese di 43 anni investito da una Lam in piazza Stazione alle 15.