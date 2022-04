15.04.2022 h 14:10 commenti

Scappa dopo aver tamponato un'auto e ferito la conducente: rintracciato e denunciato

La polizia municipale è risalita a chi era alla guida della vettura pirata protagonista di una omissione di soccorso dopo un incidente sulla Declassata. All'uomo è stata ritirata la patente

La polizia municipale ha rintracciato e denunciato un uomo di 38 anni che lo scorso mercoledì 6 aprile, intorno all'una di notte, ha provocato un incidente stradale e poi si è dato alla fuga nonostante nello scontro fosse rimasta ferita una giovane donna.

Il fatto è accaduto in viale Leonardo da Vinci, all'altezza di via Rimini in direzione Pistoia, quando il 38enne ha tamponato con la sua auto un'altra guidata da una ragazza di 24 anni, residente a Montemurlo, per poi dileguarsi senza prestarle soccorso.

Sul posto sono accorsi gli agenti del Reparto Motociclistico che hanno constatato i gravi danni arrecati alla macchina della ragazza, la quale ha riferito agli operatori di non essere stata in grado di rilevare la targa dell'auto del fuggitivo, ma che questa era una utilitaria. La 24enne, avendo riportato lesioni e contusioni, è stata condotta al Pronto soccorso di Prato.

Gli agenti hanno quindi immediatamente iniziato la ricerca del fuggitivo tramite l'analisi delle telecamere cittadine che ha permesso loro di individuare, nel giro di 24 ore, l'auto incriminata: una utilitaria intestata ad una donna cinese di 38 anni residente a Collesalvetti, ma di fatto irreperibile.

Sono state quindi necessarie ulteriori indagini e ricerche in zona e l'auto è stata infine rintracciata presso un carrozziere nella zona del Macrolotto Zero dove era stata già totalmente smontata e riparata del danno.

Il conducente è stato identificato nell'uomo che aveva commissionato la riparazione, un cinese residente a Reggio Emilia che, rintracciato e interrogato ha ammesso la propria responsabilità sostenendo di aver avuto un colpo di sonno e poi di essere scappato perché in preda al panico.

L'uomo è stato quindi denunciato per omissione di soccorso, la sua patente è stata ritirata e sarà sospesa fino a due anni.

La conducente coinvolta vedrà almeno il danno risarcito dalla assicurazione della macchina della cittadina cinese a cui gli agenti sono riusciti a risalire.