12.12.2020 h 15:56 commenti

Scappa dopo aver investito con il camion un 17enne in monopattino: rintracciato il pirata

L'incidente risale a mercoledì scorso e il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata in ospedale. La polizia municipale, grazie ai testimoni e alle telecamere, è risalita al mezzo e al conducente

E' stato rintracciato dalla polizia municipale l’uomo che nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 dicembre aveva travolto un ragazzo che percorreva via Galcianese a bordo del proprio monopattino elettrico.L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di alla rotonda fra via Galcianese e via Avignone ed ha visto coinvolto un ragazzo di 17 anni, le cui condizioni, che inizialmente non destavano particolari preoccupazioni, si sono via via aggravate portando i medici a riservarsi la prognosi.

Gli agenti della polizia municipale hanno fin da subito iniziato le ricerche dell’investitore e nella giornata di giovedì lo hanno rintracciato grazie al lavoro svolto congiuntamente dalle unità Investigativa e Territoriale, che intrecciando le informazioni raccolte dai testimoni con le telecamere cittadine e private della zona sono risaliti al veicolo in fuga, un autocarro appartenente ad una azienda.

E’ stato quindi possibile risalire al conducente del veicolo al momento dell’incidente. L’uomo, di 60 anni, ha confermato di essere passato da via Galcianese, negando però di essere rimasto coinvolto in incidenti. E’ stato denunciato a piede libero per lesioni colpose e omissione di soccorso e gli è stata ritirata la patente. L’autocarro è stato posto sotto sequestro, così come il monopattino. Il reparto Sinistri Stradali proseguirà gli accertamenti per ricostruire compiutamente la vicenda.