Scappa dalla polizia in sella ad uno scooter rubato, bloccato e denunciato

Protagonista un cinquantenne fermato a Iolo, in via Guazzalotri. La perquisizione personale ha portato al sequestro di un coltello a serramanico. Subito restituito il mezzo

Era in sella ad uno scooter rubato e per questo ha tentato di fuggire quando ha visto la polizia ma è caduto ed è stato bloccato. Protagonista un cinquantenne italiano residente a Firenze, pregiudicato. E' successo intorno alle 23.40 di ieri, venerdì 20 settembre, in via Guazzalotri a Iolo. Perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di dieci centimetri. Deve ora rispondere di ricettazione e porto ingiustificato di oggetti atti all'offesa. Lo scooter è risultato rubato il 27 agosto scorso a Bagno a Ripoli ad un giovane che aveva subito presentato denuncia e che ieri sera è stato contattato dalla questura per la restituzione.



