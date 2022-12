29.12.2022 h 17:13 commenti

Scappa dal pronto soccorso, inseguito e riportato in ospedale

Un 45enne di nazionalità nigeriana si è allontanato dal Santo Stefano dove era arrivato in evidente stato di agitazione e confusione. Rintracciato dalla polizia e dalla Municipale in zona San Giusto

Ci sono volute tre pattuglie della polizia una della municipale insieme al supporto dei motociclisti, per calmare un 45enne nigeriano scappato oggi 29 dicembre intorno alle 15, dal pronto soccorso e rintracciato in stato agitato in zona San Giusto. Ad avvisare la polizia il personale del santo Stefano, immediate le ricerche e il ritrovamento dell' uomo prima in via di Gello e poi sul ponte di San Giusto dove è stato bloccato e riaccompagnato al nosocomio in evidente stato esagitato ma non pericoloso.

