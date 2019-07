09.07.2019 h 12:08 commenti

Scappa dai poliziotti e attraversa la strada senza guardare: preso in pieno da un furgone

Il fuggitivo si era appena disfatto di tre dosi di cocaina. Per fuggire si è infilato di corsa in via Roma proprio mentre sopraggiungeva il mezzo. Portato in ospedale in codice giallo, è stato poi denunciato

Nel tentativo di scappare ai poliziotti che lo stavano inseguendo, ha attraversato la strada senza nemmeno guardare ed è stato preso in pieno da un furgone. E' successo ieri pomeriggio, 8 luglio, intorno alle 17.30 in via Roma, a Cafaggio. L'uomo, un marocchino di 43 anni, regolare ma con precedenti, è stato fortunato: il furgone che lo ha investito, guidato da un cittadino cinese, viaggiava piano e così l'urto non ha provocato lesioni gravi. Un'ambulanza del 118 ha soccorso il maghrebino in codice giallo e lo ha portato al Santo Stefano. In ospedale l'uomo è stato poi raggiunto dai poliziotti delle Volanti che lo hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante la fuga, infatti, lo straniero aveva gettato via un pacchetto di sigarette al cui interno c'erano tre dosi di cocaina, per poco meno di due grammi di sostanza stupefacente. Il nordafricano era stato notato in via del Ferro e, alla vista degli agenti, era subito scappato.

Edizioni locali collegate: Prato

