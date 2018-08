28.08.2018 h 12:37 commenti

Agli arresti domiciliari minaccia con una forbice i familiari della sua ex che lo ospitano in casa

La lite è iniziata in casa e terminata in strada per una banale discussione. Lievemente feriti il fratello e la madre del'ex fidanzata

Avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari, invece questa notte 28 agosto, ha minacciato con una forbice, in una strada di San Paolo il fratello e il padre dell’ex fidanzata che lo ospitavano nella loro abitazione.

Protagonista un italiano di 24 anni che, sotto gli effetti di alcool e droga, ha minacciato i due uomini che per scappare alla furia del giovane si sono chiusi in macchina e hanno chiesto l’intervento della polizia. A scatenare la violenta reazione del 24enne una banale lite, l’ultima di una lunga serie che da tempo aveva minato la convivenza con i familiari dell’ex fidanzata che nonostante la fine del rapporto, si sono resi disponibili ad ospitarlo.

L’uomo è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, minacce aggravate, possesso ingiustificato di oggetti atti all’offesa e per lesioni personali. Sarà processato per direttisima questa mattina 28 agosto. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 per medicare la madre e il fratello dell’ex fidanzata, guaribili rispettivamente in 3 e 6 giorni, e lo stesso aggressore che ha riportato contusioni guaribili in 5 giorni.



Edizioni locali collegate: Prato

