Scambio di giochi e libri per insegnare ai bambini il valore del riuso e della sostenibilità

Prima giornata dell'iniziativa "Giocattoli in Movimento" organizzata dai 5 Stelle in piazza Duomo. Si replica il giorno dell'Epifania con il banchetto allestito in piazza delle Carceri

Piazza del Duomo ha ospitato ieri, domenica 29 dicembre, il primo appuntamento dell'iniziativa “Giocattoli in MoVimento” 2019/2020, promossa dal Movimento 5 Stelle che ha permesso a molti bambini di socializzare e di comprendere l’importanza del riuso, del riciclo, della sostenibilità ambientale e della condivisione attraverso lo scambio di giochi o libri. Con “Giocattoli in Movimento” gli attivisti si sono impegnati a donare un sorriso a chi è meno fortunato. Al centro ci sono i temi del riutilizzo, dello scambio e del dono. I bimbi accompagnati dai genitori hanno portato al gazebo del Movimento 5 Stelle giocattoli o libri che non usano più e ne hanno ritirato uno in cambio. “Giocattoli in Movimento - spiega il capogruppo consiliare Carmine Maioriello - è un evento unico che mette insieme solidarietà, sostenibilità ambientale e che ci permetterà di fare del bene a chi ne ha più bisogno". Prossimo appuntamento in piazza delle Carceri il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, dalle 15 alle 19.

Edizioni locali collegate: Prato

