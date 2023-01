19.01.2023 h 16:53 commenti

Scambio di favori, condannati un poliziotto della questura di Prato e un imprenditore

L'inchiesta risale al 2020 per fatti commessi l'anno prima. I due imputati hanno scelto il rito abbreviato. Un terzo è stato assolto

Uno scambio di favori, datato settembre-ottobre 2019, ha portato alla condanna di un poliziotto e di un imprenditore, finiti nei guai a giugno del 2020 dopo un'indagine dei carabinieri di Prato. Il giudice delle udienze preliminari ha condannato Roberto Mendicino, viceispettore in servizio all'ufficio tecnico-logistico della questura di Prato, ora sospeso, a un anno 8 mesi e 10 giorni di reclusione (avvocati Zaffina e Oliva), e Luciano Rizzo a 1 anni e 4 mesi. Per entrambi è stata disposta la sospensione della pena. Corruzione l'accusa mossa nei confronti dei due imputati, mentre solo per il poliziotto anche quelle di peculato d'uso, truffa aggravata ai danni dello Stato e turbativa d'asta per avere agevolato un amico carrozziere, anche lui finito a processo, nell'ottenimento dell'appalto per la manutenzione dei veicoli della questura (l'artigiano è stato assolto per la 'particolare tenuità del fatto'). A carico dell'agente anche un'altra accusa, quella di ricettazione dopo il ritrovamento di proiettili trovati in suo possesso: il giudice ha deciso per l'assoluzione.

L'indagine dei carabinieri prese il via dopo una denuncia per stalking presentata da una donna nei confronti dell'imprenditore. Gli accertamenti sul conto dell'uomo non fecero emergere solo i suoi rapporti con il viceispettore ma anche altri elementi contro quest'ultimo che portarono all'apertura di un'inchiesta. Al viceispettore era contestato anche di aver usato le auto di servizio per faccende personali del tutto estranee al lavoro.



