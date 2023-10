03.10.2023 h 11:49 commenti

Scambia via Magnolfi per un campeggio e ci monta la tenda, allontanato un artista di strada

L'uomo è arrivato intorno alle 2 di notte e ha posizionato la sua canadese nello spazio all'incrocio con via Filippino Lippi per poi smontarla alle 7. Identificato dai filmati delle telecamere, gli è stato notificato un mini daspo

Piazzola con vista su piazza del Duomo. Non è un annuncio pubblicitario di un campeggio, ma probabilmente quello che ha pensato un artista di strada straniero che, questa notte 3 ottobre, ha montato la tenda in via Magnolfi all'incrocio con via Filippino Lippi dove il marciapiede si allarga. A notarlo sono stati stamani i primi pendolari diretti verso la stazione del Serraglio, che hanno avvisato la Municipale. All'uomo, rintracciato in tarda mattinata in piazza del Comune, è stato notificato un provvedimento di allontanamento. L'identificazione è stata possibile attraverso i filmati delle telecamere posizionate in centro storico. Le immagini infatti mostrano chiaramente che l'uomo arriva intorno alle 2 a bordo della sua bicicletta, sceglie la “piazzola” monta la tenda e parcheggia davanti la bici. Poi entra nella tenda, per uscirne intorno alle 7 e dirigersi verso piazza Duomo.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus