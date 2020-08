13.08.2020 h 18:07 commenti

Scambia i giardini per un gabinetto e in pieno giorno fa i suoi bisogni davanti a tutti

La scena è avvenuta ieri alla Stazione ed è stata notata dai poliziotti di una Volante che hanno denunciato l'uomo per il reato di atti osceni in luogo pubblico

In pieno giorno, e nonostante la presenza di persone a poca distanza, non ha esitato a calarsi i pantaloncini per fare i suoi bisogni nei giardini di piazza Stazione. E' successo verso le 14 di ieri pomeriggio, 12 agosto, e la scena è stata vista dagli agenti di una pattuglia delle Volanti, impegnata in un giro di controllo nella zona. I poliziotti hanno quindi identificato l'uomo, un 51enne albanese, residente in provincia di Firenze ma di fatto senza fissa dimora. Come accertato da un controllo in banca dati, l'uomo ha precedenti di polizia per reati di varia natura ed è in attesa dell'udienza giudiziaria per il ricorso che ha presentato su un provvedimento di espulsione. Portato in Questura, il 51enne è stato denunciato per il reato di atti osceni in luogo pubblico.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus