30.10.2019

Scambia i carabinieri per clienti e offre eroina, arrestato ventiquattrenne

E' successo in via Gestri, nella zona di San Giusto. Allo spacciatore sono state sequestrate due dosi di stupefacente. Intervento dei carabinieri di Montemurlo

Ha scambiato i carabinieri per clienti e si è avvicinato per cedere eroina. Un marocchino di 24 anni è stato arrestato nella serata di ieri, martedì 30 ottobre, in via Gestri dai carabinieri di Montemurlo che da giorni lo tenevano sotto controllo. Il giovane ha prima venduto una dose di droga ad un tossicodipendente, poi si è guardato attorno forse in attesa di altri clienti e si è avvicinato all'auto civetta dei carabinieri pensando che si trattasse di gente interessata a comprare droga. Un errore che gli è costato l'arresto. Il ventiquattrenne è stato perquisito e trovato in possesso di due dosi di eroina. Deve rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



