22.01.2024 h 09:33 commenti

Scambi culturali tra i bambini della primaria e i "colleghi" australiani, un nuovo progetto per il Marco Polo

Una delegazione dell'associazione Coasit di Sidney ha fatto visita alla scuola primaria del centro storico e poi è stata ospite del Convitto Cicognini per gettare le basi di un percorso che favorisca la conoscenza della lingua italiana e inglese

Prato sempre più al centro di progetti educativi internazionali: una delegazione dell'associazione Coasit di Sidney è stata ospite dell'istiuto Marco Polo e del Convitto Cicognini per iniziare un percorso di collaborazione che punta alla conoscenza della lingua italiana.

“Un progetto interessante – ha spiegato la dirigente scolastica dell' IC Maria Grazia Ciambellotti – che per la prima volta a Prato interessa scambi culturali fra bambini della scuola primaria. L'idea che ci è stata presentata è quella di ospitare, a partire dall'anno scolastico 2024/25, alcuni studenti nelle nostre classi, in modo da frequentare lezioni di italiano. C'è anche la possibilità per le famiglie pratesi di restituire la visita con un soggiorno a Sidney”.

Gli australiani sarebbe accompagnati dai genitori che stanno cercando una soluzione allogiativa, e mentre i figli sono a scuola potrebbero frequentare anche loro un'altra scuola, il Convitto Cicognini e in particolare le lezioni del liceo internazionale. Intanto la delegazione, dopo una visita guidata dai ragazzi della scuola è stata accolta dalla vicerettrice Gerarda Giammarino e dalle professoresse Francesca Sorrentino e Giulia Del Monaco “La possibilità di un’ospitalità residenziale, data dal Convitto, - spiegano gli insegnanti - rappresenta un’ottima opportunità di partenariato futuro tra un’associazione che promuove la lingua e la cultura italiana nel mondo australiano e l'istituto pratese. Questa collaborazione sembra destinata a promuovere una interessante e proficua rete di scambi culturali non non solo nella comunità di immigrati italiani a Sidney, ma anche nel tessuto pratese”

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus