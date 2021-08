13.08.2021 h 13:17 commenti

Scaglia la bicicletta contro un poliziotto e lo ferisce, denunciato 42enne con precedenti

Il fatto è avvenuto in via Valentini. L'uomo si è poi allontanato a piedi ma la fuga è finita in via del Castagno dove è stato bloccato

Ha scagliato la bicicletta contro un poliziotto procurandogli contusioni ed escoriazioni giudicate guaribili in 5 giorni. Protagonista un marocchino di 42 anni che nella mattina di ieri, giovedì 12 agosto, è stato fermato in via Valentini perché riconosciuto come lo stesso che qualche giorno prima era riuscito a sottrarsi ad un controllo in via Lepanto. L'uomo, pur di sfuggire ai poliziotti, ha tirato la bicicletta contro uno di loro facendolo cadere a terra, e nel tentativo si è allontanato a piedi. La fuga però si è conclusa in via del Castagno dove è stato fermato e denunciato per resistena e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, con all'attivo svariati precedenti. Irregolare sul territorio italiano, non può essere espulso in quanto sposato con un'italiana.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus