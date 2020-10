28.10.2020 h 12:19 commenti

Scadono domani i permessi di accesso e sosta in Ztl e Ztc: occhio al rinnovo

I titoli erano stati prorogati dal 31 luglio al 29 ottobre per l'emergenza Covid 19. Eì necessario rinnovarli per non incorrere in multe. I contrassegni per i disabili sono invece validi fino al 31 dicembre

Domani, 29 ottobre, scadono tutti i permessi per l'accesso e la sosta all'interno della zona Ztl e Ztc e per il transito ai varchi elettronici, il cui rinnovo era stato posticipato, a seguito del lockdown. Consiag Servizi Comuni, che gestisce il rilascio dei permessi, ricorda a tutti i residenti ed esercenti titolari di permessi che ancora non l'avessero fatto di provvedere al rinnovo per evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni anche multiple per l'accesso ai varchi. La proroga, prevista dalla conversione in legge del Decreto "Cura Italia comprende tutti i permessi in scadenza dal 31 gennaio al 31 luglio. I contrassegni per i disabili erano invece già stati prorogati fino al 31 dicembre. A causa dell’emergenza Covid l’attività di rilascio dei permessi per sosta e transito dai varchi Ztl verrà effettuata tramite contatti telefonici allo 0574/870560 dal lunedì al venerdì in orario 8:15 – 13:00 e 14:30 – 17:00, il sabato dalle ore 8:15 alle ore 13:00, e tramite mail sportello@consiagservizicomuni.it. Le modalità di rilascio, pagamento e ritiro di nuovi permessi saranno concordate direttamente con l’operatore.

Edizioni locali collegate: Prato

