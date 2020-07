20.07.2020 h 08:46 commenti

Scadenze e tasse, Forza Italia al fianco dei commercialisti: "Pronti ad appoggiare anche lo sciopero"

La tempesta fiscale che si sta abbattendo sui professionisti ha scatenato aspre critiche. Commercialisti sul piede di guerra. L'onorevole Mazzetti: "Nemmeno la pandemia avvicina lo Stato ai cittadini"

“Tasse, scadenze, multe, cavilli, avvisi: nemmeno la pandemia rende lo stato meno nemico del cittadino, meno ostile alle imprese. C'è un Paese reale alle prese con le conseguenze profonde del coronavirus e, ancora una volta, un Paese legale che procede come se nulla fosse, che tartassa senza risparmiare alcunché”: è l'attacco di Forza Italia al Governo. La parlamentare pratese Erica Mazzetti prende le difese dei commercialisti che hanno fortemente criticato la decisione di non far slittare le scadenze dei prossimi giorni. Insieme ai forzisti Cellai, Giannelli e D'Aliesio, l'onorevole Mazzetti dice: “Appoggiamo tutte le iniziative dei commercialisti, anche quelle più eclatanti come lo sciopero. I commercialisti svolgono una funzione preziosissima per imprenditori e professionisti, aiutano a sopravvivere in quella selva di norme fiscali e scadenze tributarie che rischiano altrimenti di soffocare qualsiasi spirito d'impresa e per questo motivo devono essere ascoltati”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus