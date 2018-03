21.03.2018 h 17:53 commenti

Scacchisti pratesi sugli scudi: la squadra Nightmare promossa in serie A1

Non accadeva dal 2005 che una squadra pratese giocasse in una serie così alta. Bene anche la formazione "Evergreen" che ha conquistato la serie B

Risultato storico per il "Circolo Pratese degli Scacchi" che conquista una doppia promozione nel Campionato Italiano a Squadre. Le partite dei gironi di raggruppamento delle serie A2 e C si sono svolte nei giorni 16-17-18 marzo a Prato e hanno visto la partecipazione di 12 squadre totali.

"Prato Nightmare" e "Prato Evergreen", così si chiamano le 2 squadre pratesi, si sono aggiudicate rispettivamente la vittoria delle serie A2 e serie C, guadagnandosi così il diritto di giocare nel 2019 in serie A1 e B. Non accadeva dal 2005 che una squadra pratese giocasse in una serie così alta.

"Prato Nightmare" schierava tra le sue fila, in prima scacchiera, il gioiello pratese classe 1995 e pluricampione italiano giovanile Simone De Filomeno, Maestro Internazionale che attualmente è tra i 20 giocatori più forti in Italia e ha letteralmente trascinato la squadra alla vittoria del girone con 5 successi su 5. In seconda scacchiera il presidente del circolo degli scacchi di Prato, il Maestro Marco Caprino, seguito dal Candidato Maestro Fide Paolo Barni ed i Candidati Maestri Nazionali Gaetano Bocchicchio, Riccardo Parigi ed Enzo Pasqualetti. La squadra, senza acquisti esterni ed interamente composta da giocatori pratesi , ha chiuso la competizione imbattuta con 4 vittorie e un pareggio, conquistando una vittoria meritata. La nostra città potrà ora ambire e sognare la conquista della serie Master, la più ambita dai giocatori professionisti.