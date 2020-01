25.01.2020 h 08:30 commenti

Scacchi, piccoli campioni crescono: a Prato le ultime medaglie

Al Circolo Pratese degli Scacchi ogni settimana 30 ragazzi seguono le lezioni del maestro internazionale Simone De Filomeno. Sara Gabbani si è laureato campionessa nazionale under 16, Alberto Cantamore campione provinciale assoluto under 12

Allenamenti due volte alla settimana, i tornei la domenica e tanta passione e disciplina è così che il Circolo Pratese degli Scacchi prepara i suoi campioni. E i risultati ci sono; Alberto Centamore classe 2007 la scorsa settimana si è laureato campione provinciale assoluto e ora punta alla terza categoria nazionale, ma anche Sara Gabbani tiene alta la bandiera del Circolo con il titolo di campionessa italiana under 16 conquistato nel 2018. “Gli scacchi – spiega Marco Caprino presidente del Circolo e campione nazionale – sono una vera e propria disciplina. I ragazzi oltre a frequentare le lezioni vengono anche per il piacere di stare insieme. Con gli scacchi si impara la pazienza, si consolida la concentrazione e soprattutto si stimola continuamente la mente”. E come ogni squadra che si rispetti tutti gli atleti hanno la divisa, al Circolo tutti hanno la felpa azzurra con tanto di nome e stemma.

Il Circolo Pratese Scacchi è stato fondato nel 1972, oggi conta 80 tesserati di cui 50 under 18, la più piccola, Greta, ha sei anni, mentre il socio più anziano Riccardo Ponzecchi ne ha 80. Quindi non c’è limite d’età per imparare a giocare.

“ Ho iniziato ad avvicinarmi agli scacchi a scuola - spiega Sara Gabbani- poi mi sono appassionata e ho iniziato a frequentare il Circolo facendo anche piccoli tornei. Con il tempo sono entrata nella categoria magistrale giocando anche con persone più grandi. Dagli scacchi ho imparato molto tra l’altro da quando ci gioco sono migliorata anche nell’apprendimento delle materie scientifiche”.

Come Sara ogni martedì e venerdì sono tanti i ragazzini che frequentano il Circolo partecipando anche alle lezioni del maestro internazionale Simone De Filomeno, nell’aula attrezzata con scacchiere tradizionali, ma anche una virtuale.

“Ho iniziato a giocare in terza elementare – spiega Matteo - è un’ attività rilassante” mentre per Parrino “Ogni volta che mi siedo davanti alla scacchiera provo un gran desiderio di giocare e di vincere.”

Tante anche le ragazze che frequentano i locali messi a disposizione dal Circolo “I Ciliani”.

“Fino ad un anno fa era un divertimento- spiega Benedetta – ora è diventata una passione, mi piace tantissimo sia giocare sia fare tornei”

E il prossimo appuntamento con le sfide nazionali è per domenica 16 febbraio con il Campionato italiano a Squadre femminile valido per la qualificazione finale del Cisf 2020 e con il torneo giovanile dagli 8 ai 18 anni valido per la qualificazione alle finali.



