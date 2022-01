12.01.2022 h 13:55 commenti

Sblocco dei licenziamenti, arrivano le prime lettere

La denuncia della Uil: in meno di una settimana aperta e chiusa la procedura per sette dipendenti di un'impresa manifatturiera. Nell'artigianato si procede in ordine sparso con comunicazioni per singoli dipendenti

Primi effetti dello sblocco dei licenziamenti nel tessile. Dall' inizio dell'anno ad oggi, è stata chiusa e aperta una procedura di licenziamento per sette dipendenti di un'azienda manifatturiera che ha deciso di ridurre il personale, altre imprese artigiane, invece, hanno inviato le lettere per singoli lavoratori.

L'allarme è lanciato dalla Uil, a pochi giorni dalla scadenza del divieto di licenziare nel settore tessile prevista per il 31 dicembre scorso. "Si tratta di un'impresa che era già in crisi prima della pandemia e rimasta a galla, in questi due anni, grazie all'utilizzo della Cassa Covid che ad oggi non è stata prolungata - spiega il referente territoriale Rodolfo Zanieri - Sommati al caro delle bollette sono fattori che ci preoccupano. Di fatto si è aperta una finestra, in attesa di capire se con il nuovo decreto verrà finanziata la Cassa Covid al 31 marzo, che potrà mettere a rischio posti di lavoro". La richiesta del sindacato è di prolungare di altre 13 settimane la Cassa Covid, in modo da mettere a disposizione un ulteriore aiuto per le imprese " Ma anche per i lavoratori - sottolinea il sindacalista - che ad esempio potrebbero utilizzarla per coprire il periodo di quarantena fiduciaria per il quale ora bisogna utilizzare le ferie, quando ci sono".

"L'altra partita, insieme alla riforma degli ammortizzatori- continua Zanieri - è sicuramente è quella del contenimento dell'aumento delle bollette energetiche.Temiamo che nel distretto soprattutto tintorie e rifinizioni, se non si trova una soluzione, decidano per la riduzione del personale per contenere i costi".

L'incognita dei prezzi di gas, elettricità e acqua sommata a quella dei costi delle materie prime, dei ricambi delle macchine e dei prodotti chimici preoccupano anche Ivo Vignali, non solo dal punta di vista della tenuta occupazionale. "Se si va avanti così si rischia di chiudere l'intero distretto, lo continuo a ripetere da mesi - spiega l'imprenditore - la corsa al rincaro non si ferma e ora si è aggiunta anche quella dei prodotti chimici che da un ordine all'altro subiscono impennate di due cifre percentuali".

Intanto il lavoro nel distretto procede a macchia di leopardo con gli occhi puntati verso Pitti e a Premiére Vision dall'8 al10 febbraio, per ora confermata anche l'edizione in presenza.

