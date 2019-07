04.07.2019 h 13:20 commenti

Sbatte la porta il comandante della polizia municipale: prima grana per la nuova giunta Biffoni che rilancia: "Subito il concorso"

Dimissioni a sorpresa per Andrea Pasquinelli che non ha gradito la scelta di una sua ex ispettrice come assessore alla Sicurezza: "Non può essere un tecnico a dare indirizzi politici in questo campo". Sarebbe andato in pensione a settembre 2020. La replica del primocittadino: "Non sono i dirigenti a scegliere la giunta"

Cade la prima tegola sulla seconda giunta Biffoni, appena insediata. Il comandante della polizia municipale, Andrea Pasquinelli, ha presentato le sue dimissioni al sindaco in segno di protesta per la nomina ad assessore alla Sicurezza di Flora Leoni, fino a poche settimane fa ispettrice della stessa Municipale.

Pasquinelli ha convocato oggi, 4 luglio, in piazza dei Macelli tutto il personale in servizio tra agenti, commissari e amministrativi per spiegare i motivi della sua clamorosa decisione che arriva a poco più di un anno dall'addio già programmato: nel settembre 2020, infatti, Pasquinelli sarebbe andato in pensione. Era in servizio alla polizia municipale di Prato dal 2003, prima come vicecomandante e poi, dal 2008, come comandante.



Come detto, i motivi del passo indietro di Pasquinelli vanno ricercati nella nomina ad assessore alla sicurezza di Flora Leoni, ex ispettrice della Municipale appena andata in pensione. L'insofferenza di Pasquinelli verso questa nomina è andata crescendo giorno dopo giorno fino a sfociare nella decisione di lasciare l'incarico che si è concretizzata nelle ultime ore. "Niente di personale - afferma Pasquinelli -, ma la necessità di fare chiarezza su una scelta che rischia di minare la credibilità dell'intero Corpo. Avevo spiegato chiaramente le mie ragioni al sindaco, ma evidentemente non mi ha ascoltato. Anzi, ho saputo della nomina di Flora Leoni a cose fatte".

Il problema posto da Pasquinelli è di merito: "Sono sempre stato convinto - spiega - della necessità di avere un assessore alla Sicurezza. Ma questo deve essere un politico e non un tecnico. L'assessore deve dare gli indirizzi politici senza però interferire con l'attività della Municipale, che deve restare indipendente. Anche Milone, quando era assessore, mai si è permesso di mettere bocca sull'attività del Corpo. A mio modo di vedere, aver preferito un tecnico a un politico è una scelta pericolosa. E' disgregante, ci rende ridicoli e rischia di distruggere la credibilità del corpo. C'è una linea gialla che non andava superata. Cambiare il cappello nel giro di poche settimane da ispettore a assessore dà l'impressione di una struttura invasa e prona rispetto alla politica quando invece abbiamo dei compiti statali stabiliti dalla legge che niente hanno a che vedere con il sindaco e la sua giunta. E' una struttura che va trattata con il rispetto che merita e con grande chiarezza. Qui dentro siamo tutti a disagio. Io non farei l'assessore alla sicurezza neanche se mi offrissero un posto a Milano". Se, come sembra, il sindaco non dovesse riuscire a ricomporre questa frattura, dovrà attuare il piano B e dare la guida della polizia municipale a un dirigente del Comune per non lasciare scoperto il "servizio". In un secondo momento sarà valutata la decisione di selezionare un nuovo comandante.