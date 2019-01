23.01.2019 h 10:59 commenti

Sbatte contro un'auto in sosta e si ribalta nel viale della Repubblica, ferito un 46enne

L'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte di ieri, a sole 24 ore di distanza da quello simile successo in via Marx la sera precedente

Ancora un incidente provocato da un'auto che finisce contro le vetture in sosta. Era accaduto lunedì sera 21 gennaio in via Carlo Marx ( LEGGI ), è successo di nuovo ieri sera martedì 22 poco prima di mezzanotte. Stavolta teatro dell'incidente è stato il viale della Repubblica. L'auto condotta da un uomo di 46 anni ha prima sbattuto contro una macchina parcheggiata ai lati della strada e poi si è ribaltata su un fianco. Il conducente è stato soccorso in codice giallo dal 118 e portato in ospedale, mentre gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi di legge. Intervenuti anche i vigili del fuoco.