24.12.2021 h 12:53 commenti

Sbatte contro un albero e si ribalta: ragazzo di 18 anni soccorso in codice rosso

Il giovane ha la patente da appena un mese. L'incidente stamani in via di Galceti che è stata chiusa dalla polizia municipale per consentire a 118 e vigili del fuoco di soccorrere il ragazzo poi portato al Santo Stefano

Grave incidente stradale, stamani 24 dicembre, in via di Galceti, dove un ragazzo di 18 anni ha perso il controllo della Lancia Y che stava guidando e, dopo aver sbattuto contro un albero, si è ribaltato su un fianco. Il giovane, che risulta aver conseguito la patente da appena un mese, è stato immediatamente soccorso dai vigili del fuoco e dal 118. Dopo essere stato estratto dall'auto, è stato portato in codice rosso in ospedale. Fortunatamente il ragazzo è sempre rimasto cosciente e, nonostante la terribile carambola, non è considerato in pericolo di vita.

La polizia municipale ha chiuso la strada in entrambe le direzioni di marcia per consentire prima i soccorsi e poi i rilievi da parte degli agenti dell'Ufficio sinistri. Secondo una prima ricostruzione, il 18enne stava procedendo in direzione Montemurlo quando ha perso il controllo dell'auto, forse a causa dell'asfalto bagnato per la pioggia ma non è escluso che stesse andando anche a velocità elevata. Sul ragazzo saranno fatti anche i test per accertare l'eventuale assunzione di alcol o di stupefacenti.