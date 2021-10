25.10.2021 h 11:23 commenti

Sbatte contro tre auto in sosta per scappare dalla Municipale: era ubriaco

Gli agenti motociclisti hanno intercettato il veicolo che procedeva a zig zag in via Firenze. Dopo l'incidente, avvenuto in via Catellacci, guidatore e passeggero hanno provato a fuggire a piedi

Aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al limite massimo di legge il conducente dell'auto che, la sera di giovedì 21 ottobre, è finito contro tre auto in sosta nel tentativo di sfuggire ai motociclisti della polizia municipale. E' successo in via Orazio Catellacci dove l'auto si è infilata dopo essere stata intercettata in via Firenze, all’altezza dello stadio. Il mezzo procedeva a zig zag , alternando la percorrenza della propria corsia di marcia con quella in contromano. Gli agenti si sono messi quindi all'inseguimento dell'auto che, svoltando in via Catellacci, ha sbattuto contro tre veicoli. I due occupanti dell'auto, entrambi stranieri, hanno anche tentato di fuggire a piedi ma nonostante abbiano cercato di opporsi agli agenti sono stati subito intercettati.

Il conducente è subito apparso in stato di ebbrezza alcolica ed è stato quindi sottoposto alla prova con etilometro che è risultata positiva. I valori di alcol rilevati a suo carico erano infatti fuori dai limiti di legge, addirittura di oltre tre volte il quantitativo consentito. E’ stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza, con ritiro immediato della patente ed entrambi gli uomini sono stati denunciati anche per resistenza.