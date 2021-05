24.05.2021 h 18:22 commenti

Sbarca a Prato "GreenApes", l'app che premia il rispetto dell'ambiente con sconti e premi

Il programma di incentivi e premi è previsto dal progetto europeo Prato Urban Jungle. Venti attività del territorio hanno già aderito

Spostamenti a piedi e in bici, acquisto di prodotti a km 0, attività di volontariato, azioni di

economia circolare: a partire da oggi i cittadini di Prato che con comportamenti virtuosi contribuiscono alla sostenibilità ambientale, possono conseguire dei “punti” da spendere in tante realtà economiche del territorio, grazie al progetto Prato Urban Jungle e alla piattaforma greenApes. Per partecipare è sufficiente scaricare sul proprio telefono la app “greenApes” e selezionare Prato come provincia di residenza. Tramite la app si possono dimostrare i propri comportamenti virtuosi e acquisire i punti “BankoNut”, la moneta virtuale della piattaforma. “A Prato è in atto un cambiamento forte, culturale che affonda le proprie radici nella tradizione e guarda avanti - spiega il Sindaco Matteo Biffoni - perché dobbiamo sempre ricordare che noi siamo la città del cardato, materia riciclata per eccellenza, e siamo il territorio che sta investendo in politiche urbanistiche, di mobilità e di consumo sostenibile. Questo è un altro pezzo del cambiamento, perché è con la somma dei comportamenti sostenibili di ciascuno di noi, di ogni cittadino, e con le politiche urbane dei singoli Comuni che si arriva a livello globale a raggiungere gli obiettivi dell’agenda 2030”.

Punti aggiuntivi sono assegnati per la partecipazione alle “Sfide” ossia piccole missioni tematiche legate al territorio e ideate con i partner di progetto, come Legambiente, e per la

condivisione di idee e buone pratiche all’interno di una sezione social. “L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere l’adozione di stili di vita sostenibili in città e ringraziare chi si impegna per un futuro migliore per Prato e per il pianeta - spiega l’assessore all’urbanistica Valerio Barberis. L’iniziativa è parte del Progetto Prato Urban Jungle, che oltre a prevedere importanti interventi infrastrutturali sul territorio con progetti altamente innovativi, ha un forte focus sul coinvolgimento attivo, concreto e quotidiano, dei cittadini sulle tematiche legate alla sostenibilità”.

I punti “BankoNut” possono poi essere spesi nella sezione “Premi” della app, dove molte

realtà del territorio mettono a disposizione già da oggi agevolazioni, omaggi ed esperienze,

contribuendo così ad un futuro più sostenibile per la città. Più di 20 le realtà che hanno già

aderito e che consentiranno di acquisire e spendere punti in città.

“Le dinamiche social nascono per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e gli incentivi hanno lo scopo di dare un segnale e una gratificazione per le piccole e grandi azioni di tutti i giorni dei cittadini – spiega l’assessore allo Sviluppo Economico, Benedetta Squittieri – coinvolgendo al contempo il tessuto economico locale e incoraggiando l'esplorazione delle realtà produttive legate al territorio; ringraziamo a questo proposito le attività che hanno aderito e quanti lo faranno nei prossimi giorni”.